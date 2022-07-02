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Білорусь не прагне воювати в Україні, нам ця війна не потрібна, - Лукашенко

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Білорусь не прагне воювати в Україні, нам ця війна не потрібна, - Лукашенко
Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, запевняє, що не збирається воювати в Україні. Хоча Захід намагається втягнути Білорусь у цю війну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  "БЕЛТА"

"Нас, як і раніше, намагаються втягнути у війну в Україні. Мета одна - одним махом розібратися і з Росією, і з Білоруссю. Вони нібито переживають, заявляють з України, що не хотіли б, щоб білоруські війська вторглися через північний кордон в Україну. Та не слухайте їх!.. Вони були б раді (я це знаю точно), якби ми туди увійшли, їм це треба, бо наказано "звідти", і начхати їм на загибель мирних жителів.

В українських політиків і президента політика одна: чим більше загине українців, тим більше він кричатиме на весь світ про звірства "фашистів із Росії та Білорусі". Ще раз повторюю вам те, що говорив рік і більше тому: ми не прагнемо воювати в Україні. Нам ця війна абсолютно не потрібна", - заявив Лукашенко на зборах з нагоди Дня незалежності.

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Топ коментарі

  • Olena Lynch
    Да не печатайте вы этого ублюдка ,он уже давно воюет с Украиной раз позволил разместить в Республике Беларусь российскую технику и стрелять оттуда по Украине . Кому нужны бредни старой прогнивший картошки ?
  • Maxim Ak-Murza
    Дэбил уссатый, белорашка воюет С Украиной с 24.02.2022.
  • Eight Wonder 56eae116
    да иди уже за кораблем.....
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