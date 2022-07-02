В Павлограді на Дніпропетровщині сталася масштабна пожежа на промисловому підприємстві, жертв немає, - ДСНС

На одному з промислових підприємств у Павлограді Дніпропетровської області виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ДСНС

Зазначається, что рятувальники вже загасили пожежу. Вони приборкували вогонь майже 2 години.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Повідомляється, що наразі на місці працює комісія. Фахівці з'ясовують причини загорання.

Як повідомлялося раніше, сьогодні у Павлограді пролунав гучний вибух. Міська рада підтвердила "приліт".

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