В Павлограді на Дніпропетровщині сталася масштабна пожежа на промисловому підприємстві, жертв немає, - ДСНС
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На одному з промислових підприємств у Павлограді Дніпропетровської області виникла пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ДСНС
Зазначається, что рятувальники вже загасили пожежу. Вони приборкували вогонь майже 2 години.
На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Повідомляється, що наразі на місці працює комісія. Фахівці з'ясовують причини загорання.
Як повідомлялося раніше, сьогодні у Павлограді пролунав гучний вибух. Міська рада підтвердила "приліт".