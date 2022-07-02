ЗСУ почали використовувати німецькі самонавідні снаряди SMArt для знищення бронетехніки рашистів, - Бутусов. ВIДЕО

Надсучасні німецькі самонавідні снаряди почали знищувати танки групи "Центр" російсько-фашистських загарбників в Україні.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

1 липня Збройні сили України оприлюднили відео, що демонструє, за даними джерел, перше у світі успішне бойове застосування на Донбасі самонавідних снарядів SMArt, виробництва німецької компанії GIWS mbh. На відео видно вибух снаряда над бойовою машиною, і її ураження, пише Бутусов.

Журналіст розповів, як працює ця зброя:

"Снаряд SMArt калібру 155 мм вистрілюється по координатах бронетехніки противника і далі все робить сам. На певній висоті над ціллю снаряд вибухає, і відстрілює два бойових суббоєприпаса на парашутах, які мають власні мікрорадари та інфрачервоні сенсори для пошуку бронетехніки. Після ідентифікації цілі по ній відстрілюється ударний гіперзвуковий елемент, який вражає бойову машину зверху. Швидкість така, що навіть якщо Росія почне ставити на танки свою систему активного захисту "Арена-М", їхні характеристики не дозволяють перехопити атаку"

За даними джерел Цензор.НЕТ, при обстрілі 1 липня двома снарядами було знищено дві одиниці техніки ЗС РФ. Ймовірно, одна з них, яка знищена вибухом, була ЗРПК "Панцир" або танк. 2 липня німецькими снарядами SMArt ЗСУ накрили колону ЗС РФ - пошкоджено або знищено до 8 одиниць бойової техніки російсько-фашистських військ.

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"ЗСУ поступово насичується надсучасною західною зброєю, яка починає створювати українським воїнам перевагу, та дозволяє вести безконтактну війну з ворогом", - зазначає Бутусов. На його думку, після розгортання широкомасштабного виробництва за програмами підтримки України від НАТО, ЗСУ отримають велику технологічну перевагу над окупантами.

"Під таку зброю варто змінювати і підгтовку і тактику наземних військ, набагато обережніше застосовувати людей, і передусім піхоту на передовій", - підкреслює головред Цензор.НЕТ.

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