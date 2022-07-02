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Внаслідок вибуху міни на пляжі Одещини загинула 1 людина, ще 1 отримала поранення, - мерія

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Внаслідок вибуху міни на пляжі Одещини загинула 1 людина, ще 1 отримала поранення, - мерія
Двоє чоловіків підірвалися на ворожій міні під час відпочинку на пляжі на Одещині, в результаті 1 особа загинула, 1 – поранена,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеська міська рада з посиланням на повідомлення від Оперативного Командування "Південь".

"На одному із пляжів Одещини чоловіча компанія вирішила відпочити, незважаючи на заборону і попередження про мінну небезпеку вздовж всього чорноморського узбережжя та прибережних вод. Під час запливу в морі один із відпочивальників підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, його тіло витягли на берег без ознак життя. Другий плавець отримав контузію і легкі подряпини, від госпіталізації відмовився", - сказано у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На узбережжі в Одеській області вибухнула міна

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Дарвін знову пішов по премію...
  • Ihor Hrytseliak
    Але ж попереджали людей((Чи то нелюди?((
  • Right Right 2d264255
    Знову хтось з уставшіх ат вайни каторие проста хатят атдахнуть
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