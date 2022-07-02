З території України намагалися завдати ракетного удару по військових об'єктах на території Білорусі, - Лукашенко

Україна намагалась атакувати територію Білорусі ракетами, але їх перехопила ППО.

Про це заявив Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта".

"Нас провокують. Мушу вам доповісти: три дні тому, може, трохи більше, з території України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території Білорусі. Але, дякувати Богу, протиповітряними комплексами "Панцир" вдалося перехопити всі ракети, які були пущені Збройними силами України, - сказав Лукашенко на урочистих зборах з нагоди Дня незалежності.

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