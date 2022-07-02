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З території України намагалися завдати ракетного удару по військових об'єктах на території Білорусі, - Лукашенко

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З території України намагалися завдати ракетного удару по військових об'єктах на території Білорусі, - Лукашенко
Україна намагалась атакувати територію Білорусі ракетами, але їх перехопила ППО.

Про це заявив Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта".

"Нас провокують. Мушу вам доповісти: три дні тому, може, трохи більше, з території України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території Білорусі. Але, дякувати Богу, протиповітряними комплексами "Панцир" вдалося перехопити всі ракети, які були пущені Збройними силами України, - сказав Лукашенко на урочистих зборах з нагоди Дня незалежності.

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Топ коментарі

  • Kan Kan 21c2f560
    Если бы завдали то у тебя бы усы отклеелись
  • Aaron Smith d492e1f2
    Опять? А карту принес?
  • botoks
    ой да не ..изди.
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