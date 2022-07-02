Розмова рашиста з дружиною: "Четвертый батальйон взял в плен своего комбата, чтоб не съ#бался, у них там 300-х дох#ища", - перехоплення ГУР. АУДIО

У перехопленні ГУР рашист з "ДНР" розповідає дружині про велику кількість поранених в армії окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У перехопленні "ДНР"івець розповідає дружині про велику кількість поранених. В сусідньому підрозділі командира, який хотів втекти, затримали його підлеглі: "Четвертий батальйон, вони взяли в полон свого комбата. Примусили з ними бути, щоб не зй… (втік). Тому що в них там трьохсотих дох… (багато). Ми вчора також машини завантажили. Вже напоготові валити. Команда надійшла, стояти далі. Вчора більше двадцяти чоловік трьохсотих росіян вивезли".

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