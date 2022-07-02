Наслідки війни в Україні вже відчули 40% громадян ЄС, - опитування Європарламенту

Погіршення рівня життя через війну в Україні відчувають 40 відсотків громадян Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вебдепартамент Європейського парламенту повідомляє в телеграмі.

"російська агресія проти України посилила громадську підтримку ЄС і сприйняття демократії як однієї з найважливіших цінностей, які потрібно захищати", – ідеться в повідомленні.

За даними Європарламенту, 59 відсотків громадян ЄС переконані, що захищати спільні європейські цінності, такі як свобода та демократія, важливіше, ніж утримувати ціни на вартість життя.

61 відсоток європейців очікують, що їхнє життя може змінитися внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну. 40 відсотків вважають, що рівень їхнього життя вже погіршився через війну.

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