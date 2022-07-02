В Пентагоні хочуть інспектувати використання американської зброї Україною

Пентагон вивчає можливість надіслати до України інспекторів, щоб безпосередньо отримувати інформацію про застосування зброї наданої США Україні.

Про це заявив Джед Роял, заступник голови Агенції Пентагону США з оборонної співпраці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"З часом ми хотіли б мати можливість збільшити свою обізнаність і наростити присутність на місці", - вказав Роял під час спілкування з пресою з четвер. Така місія експертів, яка б перебувала на місці, могла б фізично оглянути зброю і перевірити серійні номери, заявив посадовець.

Наразі Пентагон має покладатись на інформацію української сторони, щодо застосування зброї наданої США Україні. Роял відзначив, що координація з українською стороною відбувається ефективно. "Комунікація з українцями - надзвичайно активна і запевнення, які ми отримуємо від українців про те, як вони оперують цими системами та захищають їх, я б сказав, є гарними і задовільними", - додав він.

Раніше американські законодавці заявляли про необхідність більшої підзвітності щодо використання оборонної допомоги Україні.

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В травні республіканці Джон Кеннеді та Ренд Пол пропонували створити посаду інспектора, який перевіряв би використання Україною оборонної допомоги. В червні сенаторка-демократка Елізабет Воррен закликала уряд до більшої підзвітності. В коментарі Politico, вона вказала на те, що американський народ очікує на "суворий нагляд" від Конгресу і "повну підзвітність Міністерства оборони", щодо мільярдів "економічної та військової допомоги українському народові задля перемоги у путінській брутальній війні".