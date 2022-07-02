Транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму, – Оператор ГТС

У червні обсяги транзиту російського газу через територію України сягнули історичного мінімуму з 1991 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оператора ГТС України.

"Через українську ГТС у червні цього року місячні обсяги транзиту сягнули історичного мінімуму з 1991р – 1,25 млрд куб м. Так, у порівнянні з травнем 2022 року обсяги транзиту через Україну впали на 37%, а у порівнянні з червнем попереднього року, транзит скоротився майже утричі.

"Газпром" використав лише 38% від заброньованих потужностей (3,29 млрд куб м) за довгостроковим контрактом", - йдеться у повідомленні.

У ГТС зазначають, що вкупі з обмеженням транзиту газопроводом "Північний потік-1", це призводить до "осушення" газового ринку ЄС та зростання цін.

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"Внаслідок маніпулятивних дій "Газпрому", з початку червня ціни на газ у Європі зросли на майже 42%. Кремль застосовує агресію не лише у військовому вимірі: намагання зірвати опалювальний сезон в Європі - це приклад справжньої гібридної війни", - наголошується у дописі.