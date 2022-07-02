У багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський 2 липня виступив із щоденним зверненням до українського народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Зеленського.

"У багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась, її жорстокість подекуди лише наростає, і не можна про неї забувати. Тому обов'язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте всім, хто залишився наодинці в цей час. Поширюйте правду про війну і про злочини окупантів. Як би складно не було сьогодні, маємо пам’ятати про те, що буде завтра. І що завтрашній день має принести Україні максимальну користь – кожен і кожна мають робити для цього все, що можливо", - зазначив Зеленський.

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