Кожен у Росії має запам'ятати, що Україну не зламати, навіть жорстокою війною, - Зеленський

У Росії повинні запам'ятати, що Україну не зламати нічим, навіть жорстокою війною.

Про це у своєму відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна триває, але вже зараз треба робити все можливе, щоб агресор програв не лише на полі бою, а й історично, концептуально, щоб кожен у Росії запам'ятав, що Україну не зламати нічим, ніким і навіть жорстокою війною", – підкреслив Зеленський.

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