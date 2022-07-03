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Кожен у Росії має запам'ятати, що Україну не зламати, навіть жорстокою війною, - Зеленський

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Кожен у Росії має запам'ятати, що Україну не зламати, навіть жорстокою війною, - Зеленський
У Росії повинні запам'ятати, що Україну не зламати нічим, навіть жорстокою війною.

Про це у своєму відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна триває, але вже зараз треба робити все можливе, щоб агресор програв не лише на полі бою, а й історично, концептуально, щоб кожен у Росії запам'ятав, що Україну не зламати нічим, ніким і навіть жорстокою війною", – підкреслив Зеленський.

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Топ коментарі

  • ПП Уксусов
    Шо, гнус, догрався в "какую разніцу"?
  • Timur Davidov
    Тільки до чого тут ти,посміховисько гнусаве.
  • ПП Уксусов
    Пустобрьох...
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