Російські окупанти тричі накривали мінометним вогнем прикордонний район Сумської області, - ОВА

Росія протягом дня тричі обстріляла Шосткинський район Сумської області. Окупанти зі своєї території застосували міномети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Під обстріл потрапили дві громади:

після 08:00 росіяни відкрили вогонь з мінометів по Шалигінській громаді, 12 прильотів; після 14:00 по Есманській громаді, 5 прильотів з міномета; практично о 21:00 мінометний обстріл повторився по Шалігінській громаді, 14 прильотів.

Як інформував Цензор.НЕТ раніше, протягом 1 липня окупанти випустили понад 270 мін, ракет і снарядів різного калібру по території Сумської області.