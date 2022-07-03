Російська ракета ввечері 2 липня влучила в будівлю бази відпочинку під Одесою
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Увечері 2 липня російські війська знову завдали ракетного удару по Одеській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".
Ракета влучила в одну з будівель бази відпочинку.
Відзначається, що серйозних руйнувань і постраждалих немає, повідомили в оперативному командуванні "Південь".
Нагадаємо, увечері в суботу, 2 липня, в Одесі були чутні звуки вибухів. Повідомлялося, що у місті працюють системи протиповітряної оборони.