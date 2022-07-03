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Україна очікує нових рішень від партнерів щодо оборонної допомоги, - Зеленський

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Україна очікує нових рішень від партнерів щодо оборонної допомоги, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна очікує нових рішень від партнерів у галузі оборонної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

"І завтра й протягом нового тижня будуть важливі для України переговори, зустрічі – дипломатичну активність не зменшуємо жодного дня. Очікуємо і нових рішень від партнерів щодо оборонної допомоги нашій державі...", - заявив Зеленський.

"Головне, як би складно не було нам сьогодні, маємо пам'ятати про те, що буде завтра. І що завтрашній день повинен принести Україні максимальну користь –кожен і кожна мають робити для цього абсолютно все, що можливо", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відбудова України стане найбільшим економічним проектом в Європі. У Швейцарії наступного тижня відбудеться спеціальна конференція, - Зеленський

Топ коментарі

  • Small Jerboa
    Мляха-муха!
    А ми САМИ хоч ШО-НЕБУТЬ виробляти будемо?!!
    Що МО та Кабмін для війни роблять?!
    Виробництво Стугна, Вільха, Нептун, снарядів, набоїв, гранат, автоматів, ...
    Відновлено? Розгорнуто?
    І не пи...и "секретно" - координати завода ніхто не питає.
    ...
    (на 100500% впевнений, що якщо би справді відновили виробництво - вони не втрималися би на цьому по піаритися)
  • Sveta Alex
    еще не было более ублюдочного президента у страны
  • kelt kant
    Вован, ти вже реально задрав, бо вже час тобі відповісти українському народу на просте законне питання: ЩО ТИ, ВОВАН, ЗРОБИВ ЗІ СВОЇМИ "СЛУГАМИ", ЩОБ ЗА ТРИ РОКИ ОЗБРОЇТИ ТА ОСНАСТИТИ воюючу УКРАЇНУ??? ЯКІ СИСТЕМИ ОЗБРОЄНЬ БУЛИ ПОСТАВЛЕНІ ТОБОЮ У ВІЙСЬКО? ДЕ НАШІ 155мм САУ БОГДАНА? ДЕ НАШІ ПКР НЕПТУН? ДЕ НАШІ РСЗО ВІЛЬХА-М, які за показниками кращі за ХАЙМАРСИ, котрі нам надають??? ДЕ НАШІ ТАНКИ з заводу Малишева, ЯКИЙ БАНКРОТИЛА ТВОЯ ШОБЛА з 2019 року??? НАЩО УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ ТВОЇ ПОСТІЙНІ БЕЗПІДСТАВНІ ДОКОРИ на адресу НАШИХ ЗАХІДНИХ ПАРТНЕРІВ, котрих ти не хотів слухати, коли вони волали щодо початку широкомасштабної агресії ??? ВЖЕ ЧАС ВІДПОВІДАТИ, ВОВА!!!! БО ПРЕЗИДЕНТ В НАС, НАЖАЛЬ ТИ, а не ДЖОНСОН, чи БАЙДЕН...
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