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Начальник генштабу армії РФ Герасимов проінспектував угруповання військ, яке здійснює вторгнення в Україну

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Начальник генштабу армії РФ Герасимов проінспектував угруповання військ, яке здійснює вторгнення в Україну
Начальник генштабу армії РФ Валерій Герасимов влаштував перевірку в угрупованні військ, які беруть участь у війні проти України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі міноборони РФ.

Зазначається, що Герасимов заслухав командувачів про застосування військ у ході виконання завдань "спеціальної військової операції", а також інших посадових осіб з питань бойового забезпечення дій російських угруповань на різних напрямках.

Де саме був Герасимов, російське міноборони не уточнює.

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Топ коментарі

  • Myroslava Yurchenko
    За теорією Ламброзо: "Такая отвратітєльная рожа может прінадлєжать лішь маргіналу і олігофрену"...
  • ghfhg jhjh
    на відміну від тебе радісного споживача зеленого гівна,Портніков мислить тверезо
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