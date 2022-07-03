Начальник генштабу армії РФ Герасимов проінспектував угруповання військ, яке здійснює вторгнення в Україну

Начальник генштабу армії РФ Валерій Герасимов влаштував перевірку в угрупованні військ, які беруть участь у війні проти України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі міноборони РФ.

Зазначається, що Герасимов заслухав командувачів про застосування військ у ході виконання завдань "спеціальної військової операції", а також інших посадових осіб з питань бойового забезпечення дій російських угруповань на різних напрямках.

Де саме був Герасимов, російське міноборони не уточнює.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник Генштабу армії РФ Герасимов прибув до Ізюму, - ЗМІ