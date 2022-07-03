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У Бєлгороді знову пролунали вибухи, повідомляється про 3 загиблих. ВIДЕО (оновлено)

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У російському Бєлгороді цієї ночі знову було чути "гучні звуки". Місцева влада повідомляє про нібито пожежу в приватному будинку і трьох постраждалих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

За словами Гладкова, в результаті "гучних звуків" нібито є троє постраждалих, яких доставили в лікарню.

"Причини події з'ясовуються, імовірно спрацювала ППО", - уточнив він.

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Згодом Гладков повідомив, що троє людей загинули, а постраждали четверо. Є часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків. Щонайменше 39 приватних житлових будинків зруйновано частково, з них 5 повністю.

Топ коментарі

  • Olena Lynch
    Ну и хорошо, пусть уже аукнется тварям.
  • Александр Глазков
    Опять Искандер на взлете взорвался. Вчера такое уже было. Или аналаговнет ПВО "бумеранг" сработал.
  • Amber
    100% кремлёвский вылупок подбадривает кацапов на более активную
    мобилизацию и вести дальнейшую войну против Украины !
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