В окупованому Мелітополі повідомляють про вибухи на аеродромі, де базуються окупанти. ВIДЕО (оновлено)

У тимчасово окупованому Мелітополі повідомляють про масований удар по аеродрому, де базуються росіяни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на мелітопольський портал "РІА Мелітополь" та російський пропагандистський сайт "РИА Новости"

За даними "РІА Мелітополь", йдеться про приблизно 15 вибухів о 3 годині ночі та 15 близько 5 ранку.

"РИА Новости" пишуть, що "українські війська двічі за ніч обстріляли Мелітополь, за попередніми даними, обстріляли мікрорайон Авіамістечко". Стверджується, що перший обстріл стався о 3:15, другий – близько 5 ранку.

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