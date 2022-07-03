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В окупованому Мелітополі повідомляють про вибухи на аеродромі, де базуються окупанти. ВIДЕО (оновлено)

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У тимчасово окупованому Мелітополі повідомляють про масований удар по аеродрому, де базуються росіяни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на мелітопольський портал "РІА Мелітополь" та російський пропагандистський сайт "РИА Новости"

За даними "РІА Мелітополь", йдеться про приблизно 15 вибухів о 3 годині ночі та 15 близько 5 ранку.

"РИА Новости" пишуть, що "українські війська двічі за ніч обстріляли Мелітополь, за попередніми даними, обстріляли мікрорайон Авіамістечко". Стверджується, що перший обстріл стався о 3:15, другий – близько 5 ранку.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всім виконавцям-респектище...Давайте ще...
  • Cotton Burner
    У вонючок була можливість забратися звідти. Вони нею не скористалися, от їм допомогли. Ванька, едь в рассеюшку, щи похлебай, пельменей поешь, Машку ****шь. Нечего тебе здесь делать. Опасность на каждом шагу
  • Pawlo Kit
    Які приємні новини з ранку! Бєлгород і Мелітополь разом смакують бавовну!
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