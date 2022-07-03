На південному напрямку ЗСУ знищили 29 окупантів, ворожу техніку та 2 склади боєприпасів, - ОК "Південь"
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Збройні сили України на півдні знищили самохідну гаубицю "Мста-С" та дві самохідні крупнокаліберні гармати "Піон".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".
"Наразі відомо про знешкодження 29 рашистів, самохідної гаубиці "Мста-С", 2 самохідні крупнокаліберні гармати "Піон", ще 6 одиниць броньованої техніки.
На Миколаївщині ворог активізував повітряну розвідку, але готовність зреагувати на безпілотник у наших підрозділів відточена бездоганно: 3 із 3 повітряних шпигунів заземлено вщент.
Біля Чорнобаївки та Снігурівки знищено 2 склади боєприпасів. А поблизу Іванівки в якості бонусу до звільнених територій захоплено 4 трофейні бойові машини піхоти", - йдеться в повідомленні.