На південному напрямку ЗСУ знищили 29 окупантів, ворожу техніку та 2 склади боєприпасів, - ОК "Південь"

Збройні сили України на півдні знищили самохідну гаубицю "Мста-С" та дві самохідні крупнокаліберні гармати "Піон".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".

"Наразі відомо про знешкодження 29 рашистів, самохідної гаубиці "Мста-С", 2 самохідні крупнокаліберні гармати "Піон", ще 6 одиниць броньованої техніки.

На Миколаївщині ворог активізував повітряну розвідку, але готовність зреагувати на безпілотник у наших підрозділів відточена бездоганно: 3 із 3 повітряних шпигунів заземлено вщент.

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