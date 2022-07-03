Російські сили можуть встановити контроль над Луганщиною вже найближчими днями, - Інститут вивчення війни

Відведення українських військ до Сіверська Донецької області дозволить українським силам знизити ризик негайного оточення російськими окупаційними військами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Так, зазначається, що вчора російським військам вдалося зайти в Лисичанськ і просунутися в межах міста, проте українські військові офіційно не оголошували про виведення військ з Лисичанська, але і не повідомляли про оборонні бої навколо міста.

Також, на думку американських аналітиків, російські сили можуть встановити контроль над територією Луганської області, що залишилася, вже найближчими днями.

"Найімовірніше, потім завдадуть удару по українських позиціях у Сіверську, а потім повернуть до Слов'янська і Бахмута. Відведення українських військ до Сіверська дозволить українським силам знизити ризик негайного оточення, але українські сили можуть продовжити відхід з боями на рубіж біля траси E40 зі Слов'янська в Бахмут", - йдеться у звіті.

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