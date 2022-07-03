Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Російські сили можуть встановити контроль над Луганщиною вже найближчими днями, - Інститут вивчення війни

12 56647
Російські сили можуть встановити контроль над Луганщиною вже найближчими днями, - Інститут вивчення війни
Відведення українських військ до Сіверська Донецької області дозволить українським силам знизити ризик негайного оточення російськими окупаційними військами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Так, зазначається, що вчора російським військам вдалося зайти в Лисичанськ і просунутися в межах міста, проте українські військові офіційно не оголошували про виведення військ з Лисичанська, але і не повідомляли про оборонні бої навколо міста.

Також, на думку американських аналітиків, російські сили можуть встановити контроль над територією Луганської області, що залишилася, вже найближчими днями.

"Найімовірніше, потім завдадуть удару по українських позиціях у Сіверську, а потім повернуть до Слов'янська і Бахмута. Відведення українських військ до Сіверська дозволить українським силам знизити ризик негайного оточення, але українські сили можуть продовжити відхід з боями на рубіж біля траси E40 зі Слов'янська в Бахмут", - йдеться у звіті.

Читайте також: ЗСУ відбили два масовані наступи військ РФ - в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, - Гайдай. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Vsevolod Marchenko
    З інтерв*ю Дениса Попова Цензору, учасника боїв в Сіверськодонецьку. Після поранення лікується в госпіталі.

    "До речі, хотів зауважити, що на Донбасі саме настрої місцевого населення, яке там залишилося, суттєво впливають на перебіг бойових дій і ускладнюють нам контраступ. От у Київській області ми розуміли: будь-якийсь місцевий - це наш інформатор, провідник та помічник. На Луганщині ситуація протилежна: будь-який місцевий - їхній. Це ускладнює ситуацію. Але йдеться тільки про невелику частину Донбасу. Контрнаступ і звільнення Херсонщини буде набагато легшим саме через цей чинник. Якщо не сто, то дев'яносто відсотків херсонців підтримують Україну, що відіграє величезну роль"
  • Nikolai Chizhevsky
    так само як з Київської області і Зміїним "жестом доброй волі"
  • sunuyiwipmailtempinfo
    Справа в тому, що оті мєстні звинувачують ЗСУ, бо їх не потрібно наче було захищати, а віддати Росії. Там потрібно все те кодло прокацапське винищити, бо біда буде й далі на століття.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини