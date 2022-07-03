Окупанти безуспішно намагаються повернути втрачені позиції на південному напрямку, - ОК "Південь"

Російські війська намагаються повернути втрачені позиції на півдні України, проте зазнають поразки і втрачають багато живої сили і техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення ОК "Південь".

Зазначається, що окупанти посилили повітряні атаки.

Вдень окупанти завдали ударів по ЗСУ в спробі повернути собі втрачене становище в районі звільненої Іванівки, також били в Райні Мирного, проте цілей не досягли.

ЗСУ також припинили спробу розвідки боєм у напрямку Іванівки. Окупантам довелося відступати в бік Ольгиного.

Продовжуючи демонстрацію "доброї волі", ворожа авіація завдала двох бомбових ударів по острову Зміїний. А потім з винищувача по Білгород-Дністровському району Одеської області.

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