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Українська авіація знищила пункти управління російських військ і склади боєприпасів, - Повітряні сили

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Українська авіація знищила пункти управління російських військ і склади боєприпасів, - Повітряні сили
Українська авіація знищила два пункти управління російських військ і багато техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Авіація ЗСУ відпрацювала практично по всій лінії фронту: в Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій і Луганській областях, здійснивши понад десять групових вильотів.

"В результаті авіаударів бомбардувальників та штурмовиків Повітряних Сил знищено два ворожі пункти управління, до двадцяти бойових броньованих машин, до десяти танків, два польові склади боєприпасів та позиція самохідної артилерійської установки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту на Миколаївщині - знищено ЗРК "ТорМ1" та 2 БМП, - ОУ "Південь"

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Топ коментарі

  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Храни, боже, украинских пилотов! Слава ЗСУ!
  • Amber
    Гарного полювання , нашим Соколам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
  • Ihor Hrytseliak
    Отже,живе українська авіація.Слава .
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