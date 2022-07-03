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Ворог вчергове атакував Одеську область ракетою, - Братчук

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Ворог вчергове атакував Одеську область ракетою, - Братчук
Ворог вчергове атакував Одеську область, постраждалих немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Ворог вчергове атакував область ракетою, постраждалих немає. Загроза ракетних атак з моря, повітря, території тимчасово окупованого Криму - ПОСТІЙНА і ВИСОКА.

Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Не лізьте на пляжі та в море: черговий підрив, загинула людина", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Пізно ввечері підрозділ ППО знищив ворожу ракету Х-31 над Одещиною, - Братчук

Топ коментарі

  • Amber
    Кремлівському окурку , вкрай , потрібна Одеса , щоби відрізати нашу краіну від Чорного моря , але отримає плєшенФюрер болт в дупу ,
    так як Одеса і вся Украіна йому не по зубах 😠
    Скоро здохне , тварюка , від злоби 😡
  • olele
    В Белгороде прогремели мощные взрывы, в центре города начался пожар - https://www.rbc.ua/rus/news/belgorode-progremeli-moshchnye-vzryvy-tsentre-1656811036.html
  • Іван Васильович
    Та вє...ь уже хоч раз по Криму. За Одесу бомбардуйте Севастополь. Перевальне, аеродром в Качі.
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