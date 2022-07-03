Ворог вчергове атакував Одеську область ракетою, - Братчук
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Ворог вчергове атакував Одеську область, постраждалих немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Ворог вчергове атакував область ракетою, постраждалих немає. Загроза ракетних атак з моря, повітря, території тимчасово окупованого Криму - ПОСТІЙНА і ВИСОКА.
Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Не лізьте на пляжі та в море: черговий підрив, загинула людина", - йдеться в повідомленні.