У Чорному морі перебувають три російські ракетоносці із 24 крилатими ракетами та два великі десантні кораблі, - ОК "Південь"

У Чорному морі наразі перебувають у готовності до можливого застосування ракетного озброєння три російські кораблі із 24 крилатими ракетами на борту та два великі десантні кораблі.