Від початку вторгнення РФ в Україні зареєстровано понад 31 тис. злочинів, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну українські правоохоронці зареєстрували 31 321 злочин.

Про це у Телеграмі поінформувала пресслужба Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"​​Злочини агресії та воєнні злочини: зареєстровано 20 940 злочинів. З них: 20 165 – щодо порушення законів та звичаїв війни, 73 – щодо порушення, підготовки або розв’язання та ведення агресивної війни, 19 – щодо пропаганди війни, 683 - інші", - заявили у відомстві.

Також правоохоронці зареєстрували 10 381 злочин проти національної безпеки, з них: 7282 – щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 1231 – щодо державної зради, 1403 – щодо колабораційної діяльності, 78 – щодо пособництва державі-агресору, 64 – щодо диверсії, 323 – інші.

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