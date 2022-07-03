Новини • Окуповані території - Крим і Донбас, Війна

Росіяни готуються сфальсифікувати результати "голосування" на Херсонщині, - розвідка Великої Британії

3 46713
Росіяни готуються сфальсифікувати результати "голосування" на Херсонщині, - розвідка Великої Британії
Херсонщина найбільш повно з українських регіонів піддана російській окупації. Зараз росіяни думають, як "оформити" її включення до РФ.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розвідники зазначили, що окупанти мають намір провести "референдум" до осені 2022 року. А також що вони заарештували мера міста Ігоря Колихаєва.

"Проте на окупованих територіяє триває широшомасштабний збройний і мирний опір", - зазначено у повідомленні.

Також у Великій Британії відзначають, що Херсонщина найбільше з усіх регіонів України постраждала від російської окупації.

Дивіться: Звільнена від рашистів сільська школа на Херсонщині. ФОТО

"Пошук конституційного вирішення проблеми окупації, ймовірно, є пріоритетним політичним завданням для Росії. Дуже ймовірно, що росіяни готові фальсифікувати голосування для досягнення прийнятного результату", - підсумували у британській розвідці.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Valter Valter
    Голосование- это такое чужое и противное слово для рашистов. Зачем вы его вообще применяете? Тем более какое голосование если 80% местных жителей выехали спасаясь от окупантов.
  • Александр Шевченко f72a2718
    А хто в цьому сумнівається?
  • Ан Мур
    Відкрили мені Америку, з Британією разом.

    Втім, це добре, що в Європі ця правда розповсюджується. Тільки кричіть голосніше, нехай всі-всі-всі буржуї, середній клас чують вас!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини