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У Брестській області Білорусі розпочато ротацію підрозділів Збройних сил, - Генштаб ЗСУ

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У Брестській області Білорусі розпочато ротацію підрозділів Збройних сил, - Генштаб ЗСУ
У Брестській області Білорусі розпочато ротацію підрозділів збройних сил Республіки.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 3 липня у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. За наявною інформацією, з 1 липня 2022 року розпочато ротацію підрозділів збройних сил Республіки Білорусь у Брестській області. Посилюється система протиповітряної оборони за рахунок підрозділів Східного військового округу збройних сил Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    Та й картопляний хій на них.

  • Бандерівець
    Поки орки з бульбашами не отримуватимуть атвєтки з України по своїй території, по той час вони будуть обстрілювати Україну !
  • olele
    В российском Белгороде снова взрывы.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что «в результате ЧП» в городе погибли три человека, 4 - ранены.

    Разрушены 11 многоквартирных домов и 39 - частных.
    https://t.me/charter97_org/77228
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