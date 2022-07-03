У Брестській області Білорусі розпочато ротацію підрозділів Збройних сил, - Генштаб ЗСУ

У Брестській області Білорусі розпочато ротацію підрозділів збройних сил Республіки.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 3 липня у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. За наявною інформацією, з 1 липня 2022 року розпочато ротацію підрозділів збройних сил Республіки Білорусь у Брестській області. Посилюється система протиповітряної оборони за рахунок підрозділів Східного військового округу збройних сил Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З території України намагалися завдати ракетного удару по військових об'єктах на території Білорусі, - Лукашенко