Протягом доби росіяни обстріляли декілька громад на Миколаївщині. Фіксуються численні руйнування. Є загиблі, - Кім

Російські окупанти завдали ударів по критичній та соціальній інфраструктурі населених пунктів Миколаївської області. Зазнали руйнувань і приватні будинки мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про поточну ситуацію у області повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"У Баштанському районі вдень, 2 липня, обстрілів зазнала Інгульська громада. Влучання були поза межами та в межах с. Новоолександрівка. Внаслідок обстрілів сталася пожежа сухої трави на відкритій території. Потерпілих немає.

Також вчора, 2 липня, було обстріляно с. Лепетиха Березнегуватської громади. В результаті чого загорілася суха трава. Тривають обстріли сіл по лінії розмежування Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У Миколаївському районі вчора, 2 липня, було обстріляно Шевченківську громаду. В селищі Луч внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина. В с. Шевченкове зазнало часткових руйнувань приватне підприємство. В с. Котляреве пошкоджено цивільні гаражі та житлові будинки. Після ворожих обстрілів, 2 липня, в селищі Засілля зруйновано житловий будинок та господарське підсобне приміщення", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту на Миколаївщині - знищено ЗРК "ТорМ1" та 2 БМП, - ОУ "Південь"

Зазначається, що також вчора, 2 липня, обстрілів зазнало с. Галицинівка Галицинівської громади. Наслідки уточнюються.

"Протягом 2 липня фіксувалися обстріли Первомайської громади. Внаслідок чого в смт Первомайське зруйновано соціальну інфраструктуру та пошкоджено недобудовану 4-поверхівку. Також виникла пожежа спортивної бази місцевого будинку культури, шкільної їдальні та господарчої споруди на території приватного домоволодіння. А вже вранці, 3 липня, внаслідок обстрілів в смт Первомайське виникло загоряння житлового будинку та гаражів", - додали у ОВА.