Мільярдер Бренсон розкритикував Захід за надто повільну допомогу Україні

Після візиту до України британський мільярдер, засновник компанії Virgin Group Річард Бренсон висловив готовність долучитися до післявоєнного відновлення країни. Також підприємець розкритикував західні країни.

Про це Бренсон сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Він сказав, що хоче змусити західні країни робити для України більше, ніж вони роблять зараз.

"Очевидно все, що вони робили до цього часу, було трохи запізно. Як наприклад, намагаючись сказати, що колись Україна зможе приєднатися до Європейського Союзу, що Україна може вступити до НАТО. Це трохи пізно", - сказав він.

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За його словами, він вже розмірковує, як можна вирішити цю проблему.

"Я витратив 55 років, будуючи бізнес і намагаючись вирішувати проблеми. І я думаю, що меседж, який я отримав від моєї поїздки в Україну, полягає в тому, щоб повернутися до західних країн і сказати, що немає сенсу по крапельці постачати зброю в Україну протягом наступних трьох років. Україна потребує такої ж кількості зброї, яку має Росія в Україні протягом трьох місяців. І це має бути зроблено терміново", - додаві Бренсон.

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Щодо того, чи спроможні західні країни на більшу підтримку України у війні проти Росії, Бренсон висловив власну думку.

"Я думаю, є країни, які можуть. І з цими країнами потрібно розмовляти. Ми поговоримо з ними і спробуємо переконати їх, що важливо, щоб це сталося швидко", - зазначив він.

Нагадаємо, Бренсон відвідав Гостомель на Київщині, де цікавився відновленням аеродрому "Антонов", а також зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.