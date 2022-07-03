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Отримано підтвердження, що в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер "Акула", - Андрющенко

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Отримано підтвердження, що в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер "Акула", - Андрющенко
30 червня в акваторії Маріуполя на міні підірвався російський десантний катер "Акула".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер проєкту 1176 "Акула" Чорноморського флоту Д-106. Три моряки вже співають разом з Кобзоном пісні для риб", – написав Андрющенко.

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    Туди їм і дорога.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    І Кабздун даволєн...
  • Юрий Панда
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