Отримано підтвердження, що в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер "Акула", - Андрющенко

30 червня в акваторії Маріуполя на міні підірвався російський десантний катер "Акула".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер проєкту 1176 "Акула" Чорноморського флоту Д-106. Три моряки вже співають разом з Кобзоном пісні для риб", – написав Андрющенко.

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