"Зраджують найдорожчі", - від батька загиблого на крейсері "Москва" строковика втекла дружина після отримання 7 млн руб. компенсації
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Батько загиблого на російському крейсері "Москва" матроса-строковика Дмитро Шкребець залишився не лише без сина, але й без дружини. Жінка зникла після того, як отримала 7 млн рублів (близько 3,6 млн. грн.) компенсації.
Про це Шкребець написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Моя дружина забрала всі гроші і зникла, сім-карти відключені. Ось таке моє життя, зраджують найдорожчі", - написав він.
Сам Шкребець у соцмережах активно поширював антиукраїнські заклики.
Як повідомлялось раніше, житель окупованої Ялти Дмитро Шкребець написав запит до сімферопольського військового комісаріату після того, як йому повідомили, що його син, 19-річний строковик Єгор, який служив на крейсері "Москва", зник безвісти під час евакуації екіпажу. Разом із Дмитром Шкребцем запит написали ще дві родини зниклих моряків.