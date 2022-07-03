Через активні бойові дії Донеччина може залишитися без газопостачання під час опалювального сезону, - Кириленко

Через активні бойові дії газопостачання на Донеччині під час опалювального сезону навряд чи буде.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко під час телемарафону.

"Підготовка йде з тим, щоб область пройшла опалювальний сезон з мінімальною кількістю людей. При цьому, я розумію чітко, що газопостачання в області навряд чи буде, тому що йдуть активні бойові дії", - розповів він.

Кириленко зазначив, що за прогнозами, в області на опалювальний сезон залишиться 300 тисяч громадян.

"Кажу відверто, це дуже велика цифра для усієї області для опалювального сезону... Особливу стурбованість викликають багатоквартирні будинки", - додав очільник ОВА.

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