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Міністерка культури Німеччини Рот - проти бойкоту культури РФ: "Не дам Путіну забрати Чехова"

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Міністерка культури Німеччини Рот - проти бойкоту культури РФ: "Не дам Путіну забрати Чехова"
Бойкотувати російську культуру неправильно. Наприклад, не можна дозволяти російському диктатору Володимиру Путіну забирати творчість письменника Антона Чехова.

Такої думки дотримується міністерка з питань культури та ЗМІ Німеччини Клаудія Рот, повідолмяє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

Вона назвала "отрутою для демократії" російську пропаганду, але вважає "цілком неправильним бойкот усього, що становить російську культуру".

"Існує велика невизначеність щодо того, як ставитися до російської культури. Я вважаю, що бойкот – це зовсім неправильно, тому що найчастіше російські митці намагаються зберегти останні свободи", – сказала вона.

На думку Рот, існує "велика російська культура, будь то музика, література, Чехов".

"Я не дозволю Путіну забрати у мене Чехова!" – сказала вона.

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Рот також зазначила, що "люди в Україні почуваються європейцями", борються за свободу і за демократичні права, які в Європі вважають само собою зрозумілими.

Рот перша з уряду Німеччини відвідала Україну після широкомасштабного вторгнення РФ, вона приїхала до Одеси на початку червня. Вона також виступала за захист українських культурних діячів, які отримали притулок у ФРН.

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    Чехова путін і не забере, Чехов з Таганрогу, а це Україна
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Расєйская культура вже навіть чується як матюк.Ну де ви бачили культурних свиней???
  • Fjall_Raven
    "Я родился в живописном украинском городе Таганроге..." - он иностранный агент! медынский уже, ну точно, потребовал возбудить уголовное дело против него по этому поводу, обьявить его в розыск, и если он ещё не покинул пределы парашеньки, то арестовать и образцово-показательно осудить )))
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