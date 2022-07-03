Майже 800 тис. українців втратили житло через дії російських окупантів, - Центр стратегічних комунікацій

Близько 800 тисяч громадян України залишилися без даху над головою внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Telegram, про це заявила очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами, найбільше руйнувань житлового фонду зафіксовано на сході та півночі країни, де відбувалися та тривають активні бойові дії.

"Російські окупанти зруйнували понад 15 мільйонів квадратних метрів житла українців. Найбільше пошкоджень житлового фонду - у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях", - зазначила Шуляк.

Нардепка додала, що вже приблизно 200 тис. українців подали заявки на отримання компенсації через зруйноване житло.

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