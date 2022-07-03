На місці обстрілу у Бєлгороді виявили частини ЗРК "Панцир", який перебуває на озброєнні російської армії, - Цаплієнко. ФОТОрепортаж
30 60462
У російському Бєлгороді виявили частини ЗРК "Панцир", який перебуває на озброєнні у російської армії.
Про це повідомив у телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.
"У місцевих пабліках поширюється фото частини ракети, яка застрягла у стіні житлового будинку. Спостерігачі стверджують, що це ЗРК "Панцир", якого немає на озброєнні України. Швидше за все, так само, як сталося нещодавно в окупованому Алчевську, ракета рашистів просто впала на будинки росіян", - пише він.