Рашисти залишили понад 100 населених пунктів Запорізької області без газу. Не припиняються і викрадення людей, - Старух

За останню добу відбулося 44 обстріли мирних населених пунктів. Найбільше постраждали Оріхів, Степногірськ та Кам’янське, а також два села, які входять у Пологівський та Василівський райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у етері телеканалу "Рада".

"Було зафіксовано 22 руйнування будинків та об’єктів інфраструктури. На жаль, зазнав ушкодження газогін і на днях повністю припиняється газопостачання до Василівського району та міста Мелітополь. Також газопостачання припиняється до міста Оріхова до того моменту, поки газогін не буде відновлено. Відповідно 109 населених пунктів по всій області на сьогодні без газу, а більша їх частина у Бердянському районі, який окупанти залишили без газу ще під час штурму Маріуполя", - зазначив очільник ОВА.

Крім цього, Олександр Старух нагадав, що 80 населених пунктів не мають електропостачання, а найгірша ситуація на територіях, де безпосередньо відбуваються бойові зіткнення.

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"Через регулярні обстріли та нахабну поведінку рашистів, ремонтні бригади не можуть потрапити до місця аварій для їх ліквідування. Для відновлення пошкоджених комунікацій потрібен режим тиші, але ворог не бажає його створювати. В результаті чого страждає цивільне населення.

Наразі окупанти готуються до кругової оборони, однак отримують постійні удари з боку Збройних Сил України. Так, зранку на складах у місті Мелітополі були чутні вибухи, а на території Токмака відбуваються міжетнічні суперечки серед вихідців з російської федерації, які продовжують грабувати місцевих мешканців та нахабно ділити їх майно", - зазначили у ОВА.

Старух додав: "Водночас з цим, у більш спокійних місцях Запорізької області продовжується робота по стабілізації загальної ситуації: аграрії готуються до збору врожаю, працюють усі служби, відбувається перевірка та ліквідація мінувань. Що ж стосується представників сільськогосподарської сфери на тимчасово окупованих територіях, там вони потерпають від мародерства та залякування з боку ворога.

Також налічується вже 385 випадків викрадення людей, з них 157 людей продовжують перебувати у заручниках. Серед них троє неповнолітніх, в тому числі 16-річний син голови Запорізької РВА Олега Буряка Владислав, який знаходиться у заручниках понад 80 днів.