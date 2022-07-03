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МЗС розкритикувало західні ЗМІ за використання термінів російських пропагандистів щодо війни РФ проти України

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МЗС розкритикувало західні ЗМІ за використання термінів російських пропагандистів щодо війни РФ проти України
Речник МЗС України Олег Ніколенко дорікнув агенції AFP, яка повідомила, що нібито "українські сепаратисти" захоплюють Лисичанськ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твітер дипломата.

"Агенція AFP стала жертвою російської пропаганди. Вони називають російську армію вторгнення "українськими сепаратистами", представляючи війну Росії проти України як внутрішній конфлікт – Кремль підбадьорює. Що далі - "українські сепаратисти" обстрілюють крилатими ракетами з Каспію?" - написав Ніколенко.

МЗС розкритикувало західні ЗМІ за використання термінів російських пропагандистів щодо війни РФ проти України 01

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Іх правильно було б назвати не сепаратистами, а колабораціоністами.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    рашистсько- французьскі сепаратисти із агенції AFP ,захоплюють мозги жабоїдів по вказівці куйла.
  • Олег Квиташ
    Ніколи там не було сепарні, а лише агентурна мережа кремля яка вела підривну діяльність в Україні. З цим терміном росіянам було простіше подавати події як громадянський конфлікт, але з початком бойових дій у 2014 році всі ці агенти стали колаборантами.
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