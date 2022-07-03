МЗС розкритикувало західні ЗМІ за використання термінів російських пропагандистів щодо війни РФ проти України
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Речник МЗС України Олег Ніколенко дорікнув агенції AFP, яка повідомила, що нібито "українські сепаратисти" захоплюють Лисичанськ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твітер дипломата.
"Агенція AFP стала жертвою російської пропаганди. Вони називають російську армію вторгнення "українськими сепаратистами", представляючи війну Росії проти України як внутрішній конфлікт – Кремль підбадьорює. Що далі - "українські сепаратисти" обстрілюють крилатими ракетами з Каспію?" - написав Ніколенко.