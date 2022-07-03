Новини • Війна

Упевнений, що воїни українського флоту гарантовано відправлять услід за "російським кораблем" решту корабельного складу агресора, - Зеленський

4 04147
Упевнений, що воїни українського флоту гарантовано відправлять услід за "російським кораблем" решту корабельного складу агресора, - Зеленський
Сьогодні українські військові моряки відзначають своє професійне свято у складних умовах воєнної обстановки, у запеклих боях з російськими загарбниками.

Про це йдеться у вітанні президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю вас із Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Сьогодні українські військові моряки відзначають своє професійне свято у складних умовах воєнної обстановки, у запеклих боях з російськими загарбниками на морі, суходолі і в повітрі, проявляючи героїзм, відвагу, стійкість та непереможний характер. Україна пишається вами, надихається вашими бойовими успіхами, усіляко підтримує, розділяє біль від втрат та вірить у стійкість офіцерів і матросів вітчизняного флоту", - зазначив глава держави.

Від імені українського народу Зеленський висловив подяку всьому особовому складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України за звитягу та героїчне виконання військового обов’язку, мужність і самопожертву.

У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю тих, хто віддав своє життя у війні з російським агресором. Вічна їм слава!

"Упевнений, що високий професіоналізм воїнів українського флоту та уміле володіння сучасним озброєнням і військовою технікою, які ви вже продемонстрували усьому світові, гарантовано відправлять услід за "російським кораблем" решту корабельного складу російського агресора. Зичу українським військовим морякам міцного здоров'я, незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з окупантами. Слава Військово-Морським Силам України!", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці завжди демонстрували відвагу на морі, - Наєв привітав моряків із Днем Військово-Морських Сил ЗСУ. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Що ти зробило для ВМФ України? Клоун квартальний.
  • Capitan Nemo 512f0924
    Клоун криворожский. Он шо, всерьез верит, что крейсер Москва украинские моряки веслами забили в дно морское?
  • 5 копійок
    Зелю хлібом не годуй, тільки дай пропіаритись на чомусь.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини