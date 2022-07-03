"Дипломатія діє, але всі спроби посередництва провалилися через Путіна", - глава МЗС Італії Ді Майо про війну в Україні
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Закінчити війну в Україні необхідно дипломатичним шляхом. Однак російська влада не бажає сідати за стіл переговорів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністра закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо в інтерв'ю Corriere della Sera.
"Дипломатія діє, але всі спроби посередництва провалилися через Путіна. Зеленський неодноразово демонстрував ознаки відкритості, які Путін завжди відкидав. Шлях - дипломатичне рішення, але перемир'я може бути досягнуте лише в тому випадку, якщо російська армія припинить бомбардувати мирне населення України", - вважає він.
Італійський міністр також додав, що Україна має право захищатися та її потрібно підтримувати, а також сказав, що Рим продовжує тримати контакт з Москвою через своє посольство, сподіваючись на мирне урегулювання ситуації.