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Шойгу доповів Путіну про повну окупацію Луганщини

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Шойгу доповів Путіну про повну окупацію Луганщини
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну про окупацію всієї території Луганської області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Шойгу доповів Путіну про окупацію Лисичанська. Та зазначив, росіяни нібито окупували також Білогорівку, Новодружеськ, Малорязанцеве та Білу гору.

Він заявив, що загальна площа територій, над якими росіяни взяли контроль за останню добу, становить 182 квадратних кілометри.

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Топ коментарі

  • Serhios Bond 5ae25a76
    твоей недонации,кацап-никогда и не было,мордва,мокша,мурома,чудь,чухонь...где они? вы-орда и будете уничтожены.
  • Serhios Bond 5ae25a76
    я тебя немного расстрою,но позавчера было освобождено Потёмкино,а вчера-Ивановка,крупнейшая херсонская группировка ваша в Высокополье-фактически окружена и сейчас-попросту уничтожается,я в Зеленодольске и в ВСУ,а ты лапоть-готовься к карнавалу)))
  • Alex_dos
    Кацапе, що ти тут забув?
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