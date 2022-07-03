До переліку територій, де ведуться бойові дії, додано 4 громади на Чернігівщині, - Мінреінтеграції

Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік громад у районах бойових дій, на ТОТ та тих, що в оточенні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мінреінтеграції.

Станом на 29.06.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (52), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (18), Чернігівської (4) областей. Загалом у переліку наразі 308 громад.

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Сновська, Новгород-Сіверська, Семенівська, Городнянська міські територіальні громади увійшли до оновленого переліку тих, де ведуться бойові дії.