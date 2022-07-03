Обсяг допомоги донорів на післявоєнну відбудову України може перевищити €500 млрд, - Bloomberg

На Конференції з відновлення України, яка відбудеться 4-5 липня у швейцарському Лугано, українська делегація представить план післявоєнної відбудови.

З даними агенції Bloomberg, документ складається з приблизно двох тисяч сторінок, повідомляє Цензор.НЕТ.

Донори мають надати українському уряду відгук на проєкт протягом найближчих місяців. Представники Європейського союзу повідомили виданню, що основну частину фінансової допомоги на відбудову, обсяг якої може перевищити 500 мільярдів євро, дасть блок.

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, вивчає варіанти фінансування, які включають гранти та позики. Водночас офіційні особи стримано висувають оцінки, поки війна триває.

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