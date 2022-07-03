Росіяни посилили фільтраційні заходи на окупованій Херсонщині, - облрада
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Російські загарбники посилили фільтраційні заходи у Херсоні, Олешках та інших населених пунктах на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.
"Орки посилили фільтраційні заходи. Будь ласка, зберігайте максимальну обережність. Обшуки у Херсоні, Чорнобаївці, Олешках", - написав Соболевський.
За його словами, агресори шукають чи то українських підпільників, чи російських дезертирів.