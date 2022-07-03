З вересня діти від 13 років розпочнуть обмежене навчання володінню зброєю, - Washington Post

Польща, країна Варшавського договору, яка свого часу перебувала під чоботом Радянського Союзу, сьогодні є найсуворішим критиком Москви в Європі. Щоб протистояти войовничій Росії, офіційні особи країни обіцяють подвоїти розмір своїх збройних сил до 300 тис. військовослужбовців, хоча деякі політики прагнуть послабити суворі закони про зброю, щоб передавати більше зброї в руки цивільних.

Про це йдеться у статті Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

"Успіх України в розгортанні озброєних цивільних осіб для посилення регулярних сил (ТРО. - Ред.), схоже, надихнув Польщу та інші сусідні країни побачити виграшну модель у "цивільному солдаті". Тут заклик до зброї поширюється за межі традиційної армії, до залів засідань і навіть польських шкіл. Уже у вересні діти віком від 13 років мають розпочати обмежене навчання володінню зброєю", - йдеться у статті.

"Це явно наслідки війни", - сказав в інтерв’ю міністр освіти Пшемислав Чарнек.

"Десять років тому, якби чинний міністр запропонував, щоб учні початкової школи проводили такі заняття, його б висміяли. Проте те, що ми побачили [в Україні], і те, як ця війна велася, з якими звірствами, показали нам, що небезпека реальна", - зазначає він.

"Це необхідні навички", - додав Чарнек.

"Мова йде не про мілітаризацію дітей, а про навички, які будуть корисні для безпеки в разі ескалації конфлікту", - уточнив він.

У статті також зазначається, що Польща невпинно намагається відновити навчання володінню зброєю в школах, включаючи теоретичне навчання у восьмому класі та тактичне, практичне навчання у дев’ятому класі. Інструкція буде поєднувати технологію віртуальної реальності та особисту стрільбу в тирах.

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"Якщо Росія коли-небудь задумає напасти на Польщу, Росія повинна знати, Кремль повинен знати, що в Польщі 40 мільйонів поляків готові встати зі зброєю в руках, щоб захистити свою батьківщину", - заявив у червні прем’єр-міністр Матеуш Моравецький під час урочистого відкриття шкільного тиру в південному місті Мишкув.