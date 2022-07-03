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Найбільший обстріл Слов'янська за останній час. Рашисти вдарили по місту з РСЗВ. Багато вбитих та поранених, - мер Лях. ВIДЕО

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Російські окупаційні війська сьогодні, 3 липня, вкотре завдали ударів по Слов'янську, Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Слов'янської ВЦА Вадим Лях.

"Масований обстріл Слов'янська РСЗВ. Наймасштабніший за останній час. Багато вбитих та поранених. Тримаємося. Ми разом", - йдеться у повідомленні.

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Вадим Лях зазначив, що у місті зафіксовано близько 15 пожеж. Остаточна інформація по кількости постраждалих та загиблих уточнюється.

Топ коментарі

  • FT FT
    Я тебе в Киеве покажу десяток ватников которые до сих пор в глаза пеной брызжут рассказывая что войны нету, а рузкие не бомбят мирные города*. Между прочим большинство прихожане РПЦ. Почему у нас РПЦ не запрещено до сих пор? А посреди Киева целый батальйон рашистов засел в Киевской Лавре скрываясь под рясами
  • FT FT
    Большинство жителей Славянска сравнило еще в 2014. Остальным ватникам не дойдет никогда. Не нужно всех под одну гребенку. И во вторых государство обязано защищать свой народ
  • Николай Николаевич b96f438b
    Вона ще стане мером "асвабаждьонново" Славянска. Ось побачиш...
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