Найбільший обстріл Слов'янська за останній час. Рашисти вдарили по місту з РСЗВ. Багато вбитих та поранених, - мер Лях. ВIДЕО
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Російські окупаційні війська сьогодні, 3 липня, вкотре завдали ударів по Слов'янську, Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Слов'янської ВЦА Вадим Лях.
"Масований обстріл Слов'янська РСЗВ. Наймасштабніший за останній час. Багато вбитих та поранених. Тримаємося. Ми разом", - йдеться у повідомленні.
Вадим Лях зазначив, що у місті зафіксовано близько 15 пожеж. Остаточна інформація по кількости постраждалих та загиблих уточнюється.