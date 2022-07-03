Швейцарія не може дозволити передачу Києву військових матеріалів свого виробництва, бо зберігає нейтралітет, - президент Кассіс
Про це в інтерв'ю ZN.UA заявив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс, інформує Цензор.НЕТ.
"Швейцарія одразу засудила порушення Росією міжнародного гуманітарного права. Однак важливо розуміти, що прийняття санкцій ЄС проти Росії жодним чином не змінило нейтралітету Швейцарії", - наголосив Кассіс.
За його словами, країна продовжує дотримуватися нейтралітету, у вузькому сенсі закону про нейтралітет, який стверджує, що Швейцарія не може віддавати перевагу жодній воюючій стороні.
Кассіс додав, що цього місяця уряд його країни переглянув передачу швейцарських військових матеріалів третіми країнами в Україну, а також експорт військових матеріалів у вигляді технічних вузлів та окремих деталей європейським оборонним компаніям.
"Однак, виходячи з експортних критеріїв Закону про військові матеріали та принципу рівного ставлення за законом про нейтралітет, ми не можемо затвердити заявку на передачу Україні військових матеріалів швейцарського походження", - пояснив Кассіс.
Нагадаємо, з європейських держав надходили запити до Швейцарії щодо постачання військових матеріалів. Йдеться передусім про можливість поповнити власні запаси після того, як ці країни нададуть військову допомогу Україні. Водночас в офіційному Берні розуміють, що є можливість того, що доставлену для поповнення європейських запасів техніку можуть далі переслати на потреби Києва.