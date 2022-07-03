Російських поетів і письменників виключать зі шкільної програми, - Шкарлет

Міністерство найближчим часом ухвалить рішення про виключення російський поетів і письменників зі шкільної програми.

Про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Очікуємо, що таке рішення буде ухвалено найближчим часом... комісія вже рекомендувала, на сьогодні опрацьовують фахівці міністерства", - сказав Шкарлет.

Міністр зазначив, що це питання є дуже чутливим, оскільки в Україні немає сімей, які не постраждали б від російської агресії.

Шкарлет нагоолосив, що освітній процес з нового навчального року вже буде проходити зі змінами.

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