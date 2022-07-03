Новини

Російських поетів і письменників виключать зі шкільної програми, - Шкарлет

6 564196
Російських поетів і письменників виключать зі шкільної програми, - Шкарлет
Міністерство найближчим часом ухвалить рішення про виключення російський поетів і письменників зі шкільної програми.

Про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Очікуємо, що таке рішення буде ухвалено найближчим часом... комісія вже рекомендувала, на сьогодні опрацьовують фахівці міністерства", - сказав Шкарлет.

Міністр зазначив, що це питання є дуже чутливим, оскільки в Україні немає сімей, які не постраждали б від російської агресії.

Шкарлет нагоолосив, що освітній процес з нового навчального року вже буде проходити зі змінами.

Також читайте: Пам'ятник Пушкіну демонтували у Миколаєві. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Вся кацапська хрюканіна має бути викинута з України...
  • Ustym Karmaliuk
    нарешті. а шо ще має статися, щоб "Сватів" заборонили?
  • MAKAROV ddf66d11
    удивлен что этого до сих пор не сделано. Все писульки этих рабовладельцев вроде Пушкина, ********. Лермонтова и т.д. должны быть полностью запрещены
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини