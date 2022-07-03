Суд в Ізраїлі скасував обмеження на в’їзд до країни громадян України
Про це повідомляє видання NEWSru.co.il, інформує Цензор.НЕТ.
"Згідно з рішенням БАГАЦу, громадяни України зможуть в'їжджати до Ізраїлю на три місяці без необхідності подавати для цього особливе прохання. Така практика була запроваджена рішенням глави МВС після початку війни в Україні", - йдеться у повідомленні.
У ньому уточнюється, що суд зобов'язав відповідача (Ізраїльська держава) виплатити судові витрати у розмірі 20 тисяч шекелів.
Раніше адвокатська контора Томера Варша в Ізраїлі подала до БАГАЦу петицію проти рішення глави МВС Ізраїлю Аєлет Шакед обмежити кількість українських біженців в Ізраїлі п'ятьма тисячами. Посольство України висловило підтримку петиції.
Позивачі вимагали від влади Ізраїлю дотримуватись міждержавних угод про безвізовий в'їзд до Ізраїлю громадян України.