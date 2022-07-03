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Суд в Ізраїлі скасував обмеження на в’їзд до країни громадян України

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Суд в Ізраїлі скасував обмеження на в’їзд до країни громадян України
Верховний суд справедливості Ізраїлю (БАГАЦ) скасував розпорядження міністра внутрішніх справ країни Айєлет Шакед про позбавлення українських громадян права на безвізовий в'їзд до Ізраїлю, яке було запроваджено після початку повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє видання NEWSru.co.il, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з рішенням БАГАЦу, громадяни України зможуть в'їжджати до Ізраїлю на три місяці без необхідності подавати для цього особливе прохання. Така практика була запроваджена рішенням глави МВС після початку війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що суд зобов'язав відповідача (Ізраїльська держава) виплатити судові витрати у розмірі 20 тисяч шекелів.

Раніше адвокатська контора Томера Варша в Ізраїлі подала до БАГАЦу петицію проти рішення глави МВС Ізраїлю Аєлет Шакед обмежити кількість українських біженців в Ізраїлі п'ятьма тисячами. Посольство України висловило підтримку петиції.

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Позивачі вимагали від влади Ізраїлю дотримуватись міждержавних угод про безвізовий в'їзд до Ізраїлю громадян України.

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Топ коментарі

  • Eugen Mk
    Ноги моей там не будет.
  • Агамемнон
    А осадок остался...
  • Кайсак
    Все ошибаются, бывает даже глупо ошибаются, но ограничения для Украины были намеренными.
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