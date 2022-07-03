Новини • Допомога Україні, Війна

Резніков підтвердив, що США нададуть Україні системи протиповітряної оборони NASAMS

14 49152
Резніков підтвердив, що США нададуть Україні системи протиповітряної оборони NASAMS
Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про постачання Україні зенітних ракетних комплексів NASAMS, що належать до засобів протиповітряної оборони середньої та великої дальності.

Про це повідомив у твітері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую президенту Джо Байдену і моєму колезі Ллойду Остіну за ще один значний крок на підтримку України: рішення про постачання NASAMS для української армії. Це збільшує наші можливості щодо захисту землі та неба", - написав посадовець.

NASAMS - норвезька зенітно-ракетна система з американським радаром, яка може випустити 72 ракети за 12 секунд і збиває літаки, гелікоптери і крилаті ракети, наприклад, "Іскандер" або "Точка-У", повідомляє Суспільне. При цьому NASAMS здатна вражати цілі на відстані 160 км.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вітаю історичне рішення США щодо надання Україні нового пакету допомоги, включно із сучасними системами ППО, - Зеленський

Саме ЗРК NASAMS використовуються в США для захисту стратегічно важливого повітряного простору навколо Білого дому та Капітолію в столиці Вашингтоні.

Нагадаємо, 1 липня Пентагон анонсував новий пакет допомоги для України: Сполучені Штати Америки виділять ще 820 мільйонів доларів допомоги для забезпечення військових потреб України. Зокрема, допомога передбачає дві передові зенітно-ракетні системи (NASAMS), а також додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS), до 150 000 снарядів калібром 155 міліметрів артилерійських боєприпасів та чотири додаткові протиартилерійські радари.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Максим Українець
    За визначенням, при повномасштабній війні великих армій, якими є російська та українська на достатньо великій території ведення бойових (що має місце при україноросійській війні) 100-відсотково "закрити небо" в принципі не здатен ніхто в світі. Бо в усьому світі просто немає стільки засобів ППО, скільки для цього потрібно. ППО будь-якої країни (до речі Росії також) вистачить максимум щоб прикрити дуже великі міста, якісь стратегічні військові угрупування тощо. Суспільство має це зрозуміти. Також суспільство має усвідомлювати, що повітряні удари створюють найбільшу небезпеку не для армії, яка вміє розосереджуватися і "закопуватися", а для цивільних.
    Тому навіть постачання всіх обіцяних засобів ППО не є в цьому сенсі панацеєю. Треба просити (а може вимагати) у Заходу ударні ракетні комплекси великої дальності (раз вже в нас не вистачило розуму за 8 років налагодити випуск власних), які зможуть знищувати ті ж Ту-22 (з їхніми Х-22) та Міг-31 (з їхніми "кинжалами") разом з аеродромами вглибині РФ та наносити ВІДПЛАТНІ удари вглиб російської території (наприклад, якщо обмінятися ударами по Києву і відповідно Москві, то у москалів трупів буде ледь не в 10 раз більше, через розміри і щільність заселення). Лише це може зупинити російський ракетний терор.
  • Urs
    правда, пока еще советник монастырского не подтвердил. Так шо это не точно...
  • Oleksandr Pohribnyi
    А тепер потрібно, щоб ніякий диверсант типу арахамії, не зірвав постачання своїм паршивим язиком!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини