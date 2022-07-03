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Німеччина обговорює із союзниками умови надання Україні гарантій безпеки, - Шольц

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Німеччина обговорює із союзниками умови надання Україні гарантій безпеки, - Шольц
Німеччина з союзниками обговорює умови надання Україні гарантій безпеки після закінчення війни, розв'язаної Росією.

Про це заявив канцлер Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми обговорюємо з близькими союзниками питання про гарантії безпеки, які ми можемо дати. Це безперервний процес. Зрозуміло, що він не буде таким, як якщо б хтось був членом НАТО", - заявив він.

Шольц додав, що дипломатична сфера веде підготовку до періоду після закінчення війни в Україні, який, на його думку, "скоро настане".

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Топ коментарі

  • Ustym Karmaliuk
    Гарантії безпеки від Німеччини? це такий анекдот?
  • Urs
    1. Вступление в НАТО.
    2. Запретить шольцу, меркель, штайнмайеру и шрёдеру давать нам советы.
  • Володимир Шевченко 805b5da6
    Верніть Україні ту зброю, що видурили у нас з москалями під попередні ,, гарантії безпеки,, і нам більше нічого не треба.
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