Швеція передала Україні копію історичного документа, який уберігав козаків від утисків Москви
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила прем’єр-міністерка Швеції на брифінгу після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
Андерссон подарувала Україні копію з національного архіву Швеції - лист, написаний у 1711 році королем Карлом 12 стосовно Пилипа Орлика.
"Він (король - ред.) там дав настанову шведському послу, щоб той визнав Запорізьку Січ як незалежну державу, суб'єкта міжнародного права, щоб не було утисків від московського царя. Я думаю, що це дуже добре вкладається в теперішній політичний контекст. Ще на початку 18 століття шведський король був вражений козацькою демократією", - сказала вона.
Зеленський зачитав фрагмент перекладу переданого документу: "Щоб якнайшвидше втілити в життя статтю про волю України та всіх козаків, щоб усій Україні і війську запорізькому при нинішньому полководцю Пилипу Орлику повернути давню свободу, володіння своєю землею та її колишні кордони, щоб відтепер цей народ став незалежною державою і більше ніколи не підлягав покорі чи захисту царя".
Як повідомлялося, сьогодні прем’єр-міністерка Швеції вперше відвідала Київ.