Новини

Швеція передала Україні копію історичного документа, який уберігав козаків від утисків Москви

19 90834
зе,андерссон,магдален
Прем’єрка Швеції Магдален Андерссон передала Україні копію листа Карла 12, написаного на початку 18 століття, з настановами про визнання Запорізької Січі як незалежної держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила прем’єр-міністерка Швеції на брифінгу після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Андерссон подарувала Україні копію з національного архіву Швеції - лист, написаний у 1711 році королем Карлом 12 стосовно Пилипа Орлика.

"Він (король - ред.) там дав настанову шведському послу, щоб той визнав Запорізьку Січ як незалежну державу, суб'єкта міжнародного права, щоб не було утисків від московського царя. Я думаю, що це дуже добре вкладається в теперішній політичний контекст. Ще на початку 18 століття шведський король був вражений козацькою демократією", - сказала вона.

Зеленський зачитав фрагмент перекладу переданого документу: "Щоб якнайшвидше втілити в життя статтю про волю України та всіх козаків, щоб усій Україні і війську запорізькому при нинішньому полководцю Пилипу Орлику повернути давню свободу, володіння своєю землею та її колишні кордони, щоб відтепер цей народ став незалежною державою і більше ніколи не підлягав покорі чи захисту царя".

Як повідомлялося, сьогодні прем’єр-міністерка Швеції вперше відвідала Київ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найкращий спосіб припинити війну - це збільшити підтримку України і посилити санкції проти Росії, - прем’єрка Швеції Андерссон

Автор: Христина Бедрик

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Семен Шкаралупа
    О, про Орлика нагадали:

    20 найцікавіших фактів про Україну!

    1. В Україні, в містечку Рахів, в оточенні мальовничих Карпат знаходиться географічний центр Європи.

    2. На конкурсі краси мов в Парижі в 1934 році українська мова зайняла третє місце після французької та перської за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія, структура речень. А за мелодійністю українська мова зайняла друге місце, після італійської.

    3. Станція метро "Арсенальна" у Києві - найглибша в Україні і довгий час була найглибшою в світі вона знаходиться на глибині 105 метрів під землею. Станцію побудували однією із перших, у 1960-ому році, у безпосередній близькості від будівлі парламенту. За деякими даними, у тунелях біля "Арсенальної" є таємні сховища для політичної верхівки.

    4. Серед яскравих досягнень українського літакобудування - найбільший в світі літак АН-225 "Мрія", а також найпотужніший літак АН-124 "Руслан". У 2001 році, літак "Мрія", взявши на борт вантаж у 253 тонни, за один політ встановив 124 рекорди.

    5. Український "Південмаш" (Дніпропетровськ) виробляв найбільш екологічні ракетоносії у світі. За їх допомогою у космос відправляли комерційні вантажі у рамках міжнародного проекту "Морський старт".

    6. Автор першої в світі Конституції - українець Пилип Орлик. 5 квітня 1710 його обрали гетьманом запорізького війська. У цей же день він оголосив «Конституцію прав і свобод війська Запорізького». У США Конституцію прийняли в 1787 г, у Франції та Польщі тільки в 1791 році.

    7. Протяжність найдовшого тролейбусного маршруту в світі складає 86 кілометрів, а проходить він у Криму між Сімферополем та Ялтою.

    8. Українська пустеля Олешківські піски є найбільшою в Європі.

    9. Пам'ятники відомому українському поетові Тарасу Шевченку встановлені в 1200 місцях по всьому світові.

    10. Найдавніша відома ученим мапа, а також найстародавніше поселення Homo Sapiens знайдені в Україні: у с. Межиріччя Рівненської області. Їм близько 14,5-15 тис. років. Мапу вибито на кістці мамонта.

    11. Найдовша печера України носить назву «Оптимістична» і знаходиться на Поділлі. Це гіпсова печера на глибині 20 м протяжністю 216 км. Найдовша гіпсова печера у світі і друга за протяжністю взагалі, вона поступається лише Мамонтовій печері в США.

    12. На території України зосереджено 1/4 всіх запасів чорнозему на планеті. Чорноземні грунти при правильній обробці дають найбільшу кількість врожаю. Під час Другої Світової війни німецькі солдати навіть вивозили чорнозем на поїздах.

    13. Український духовий інструмент трембіта - найдовший духовий музичний інструмент у світі.

    14. В Україні - найбільший запас марганцевої руди у світі, 2,3 мільярди тон і близько 11% від усіх покладів планети. Ще у нас немало залізної руди - 7% світового запасу.

    15. Населення України відноситься до найбільш освіченого. Кількість людей з вищою освітою на душу населення вища, ніж середньоєвропейський рівень. Україна займає 4 місце в світі за кількістю громадян з вищою освітою.

    16. Найстарішим деревом в Україні вважається 1300-річний дуб в урочищі Юзефін Рівненської області.

    17. Найкоротша головна вулиця серед усіх столиць світу, але в той же час одна з найширших і найгарніших - Хрещатик у Києві. Її довжина всього 1225 м.

    18. Перший рамковий вулик винайдено в Україні у 1814 р. Петром Прокоповичем. Україна в останні роки впевнено зберігає місце в трійці світових лідерів з виробництва меду. Випереджаючи країни Європи за обсягами виробництва меду в кілька разів, Україна є одночасно першою в світі з виробництва меду на душу населення (1,5 кг).

    19. Найдавніша з книг, надрукована на території України кириличним шрифтом, - це "Апостол", виданий 15 лютого 1574 року у Львові Іваном Федоровим.

    20. Найдавніший міст в Україні - Генуезький. Розташований він у Феодосії, функціонує ще й нині, хоча збудували його генуезці ще в XIII столітті. Дещо молодшим від нього є "Турецький міст" над рікою Смотрич біля фортеці у Кам'янці-Подільському, його було зведено у XVI столітті.
  • Александр Чуднивец #474549
    Шведам-черговий респект...
  • Eques Patriam
    У цього pooteen`a своя історія, свій історичний міф. Сховає кудись цю копію і скаже що не було і ніхто не давав.

    Росіяни багато чого поховали. У Кам'яній могилі колись офіційні історики (а не якісь чорні копачі) розкопали безліч кам'яних табличок (сотні), які вивезені росіянами у невідомому напрямку (кудись в москву), і зараз про них та їх приблизний зміст є лише згадки учасників експедицій. А там на табличках якщо судити по записах учасників експедиції є свідчення про цілий новий народ часів шумерів, який жив на території України. І це напевне був той народ згадки про якого, про торгівлю з яким є на табличках шумерів.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини